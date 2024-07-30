İsrail'in Golan olayını Hizbullah'a atfetme iddiası gülünç

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İsrail'in işgal altındaki Golan olayını Hizbullah'a atfetme iddiasına tepki gösterdi.

Kemal Harrazi, “İsrail Gazze'deki Mamdani Hastanesi’ne düzenleyerek mazlum kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 500 sivilin şehit olmasına neden olarak bundan Filistin direnişini sorumlu tuttuğu gibi şimdi de işgal altındaki Golan Olayı'nda da Hizbullah’ı sorumlu tutuyor” dedi.

Harrazi, “İsrail'in bu iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşılar ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asmışlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında da kendisine karşı protesto düzenlediler” ifadelerinde bulundu.

Harrazi, “Suriye'nin müttefiki olarak Hizbullah’ı Golan'ın sakinlerini bombalaması nasıl olur? Bu bir komplodan başka bir şey değil ve İsrail sert tepkilerle karşılaşacağını anlamalı” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, 1Netanyahu için en iyi çözüm Gazze'deki acımasız savaşı sona erdirmektir, çünkü savaş devam ederse kendisine yıkım ve ölümden başka bir sonuç sağlanmayacak” diye kaydetti.