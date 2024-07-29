Mecdal Şems olayı İsrail'in doğrudan saldırısıyla gerçekleşti

Siyonist rejim dün akşam işgal altındaki Golan'daki Dürzi köyü Mecdal Şems'teki futbol sahasına düzenlediği füze saldırısı sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi ise yaralandı.

Siyonist ordunun sözcüsü, herhangi bir belge sunmadan, Mecdal Şems'taki saldırının Hizbullah tarafından yapıldığını iddia etti!

Lübnan Hizbullah Hareketi, bazı İsrail medyası ve çeşitli medya platformlarının işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesinin hedef alındığına ilişkin iddiaları kategorik olarak reddetti.

Hizbullah, Golan'da düzenlenen roketli saldırıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Dürzi kenti Mecdel Şems'teki saldırıya ilişkin, İsrail'in bölgedeki bileşenler arasında fitne çıkarmak için uzun yıllardır çalıştığını ve bu planın farkında olup İsrail'e direnen tüm direnişçilerin yanında olduklarını söyledi.

Lübnan eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Siyonist rejimin işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Dürzi kenti Mecdel Şems'teki ölümcül saldırısını değerlendirdi.

1. Siyonist rejimin Gazze bataklığından çıkma yönündeki çabalarının devamında dün işgal altındaki Golan’daki Mecdal Şems köyünde füze saldırısına tanık olduk. Siyonist yetkililer saldırının başından beri bir belge sunmadan Hizbullah'ı suçladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mecdal Şems’te yaşananlar Siyonist rejimin doğrudan askeri operasyonuydu ve Tel Aviv bu operasyonla şu hedefleri izliyordu:

- Lübnan, Filistin ve Suriye'deki Dürzi kabilesi ile direniş arasında anlaşmazlık çıkarmak. Düşman paralı askerleri ve servisleri aracılığıyla dini ve siyasi kargaşayı kışkırtarak bu hedefine ulaşmaya çalışıyor.

- Siyonist düşman, dikkatleri Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan uzaklaştırıp Mecdal Şems futbol sahasında yaşanan olaya odaklamayı amaçlıyor.

- Fırsatı değerlendirerek, bu olaydan direnişi sorumlu tutmak amacıyla taraflı bir medya kampanyası başlatmak istiyor.

Sultan Paşa el-Atraş'tan bu yana işgalcilere karşı sağlam bir duruş sergileyen kırsal Arap direnişini hedef almak sizce akıllıca mıdır?

2. Sizce Gazze'deki ve işgal altındaki toprakların kuzeyindeki savaşın üzerinden 9 ay geçmesinin ve Netanyahu'nun ABD ziyretinin ardından Mecdal Şems olayının gerçekleşmesi, Siyonist rejimin Gazze bataklığından kurtarılması için bir bahabe olabilir mi? Yoksa Siyonistler Lübnan'da yeni bir fitne mi çıkarmaya çalışıyor?

Düşmanın gizli komplolarına ve Doğu halkları arasındaki milli ve etnik birliği bozmaya yönelik eylemlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu, düşmanın aşiretleri tek başına hedef almak için her zaman başvurduğu kirli bir yöntemdir.

Siyonist rejim bu kez Mecdal Şems köyüne saldırı düzenleyerek bu suçu başkasının üzerine atmayı ve bu köyü Lübnan’a yapılacak büyük bir saldırının anahtarı olarak dönüştürmeye çalışmaktadır.

Herkes düşmanın planları ve politikaları karşısında hazır ve uyanık olmalıdır ve Siyonist rejimin komplolarını bozmalıdır.