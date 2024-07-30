Pezeşkiyan'ın yemin törenine hangi ülkelerin yetkilileri katılacak?

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni bugün yerel saatle 16.00’a İslami Şura Meclisi’nde düzenlenecek.
Yemin törenine 86 ülkeden 104 heyet ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.
Şu ana kadar yemin törenine gelen yabancı temsilcilerin listesi:
- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
-Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşit Meredov
- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati
-Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Abdullah Hilal El-Feraya
- Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming
-Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora
- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha
- Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Genel Sekreteri Pornchai Danvivathana
- Senegal Meclis Başkanı Amadou Mame Diop
- Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus
- Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi
- Afganistan'da geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir
- Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ronald Lamola
- Maldivler Başkan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Latif
- Sri Lanka Meclisi Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena
- Komorlar Meclis Başkanı Moustadroine Abdou
- İzlanda Parlamentosu üyesi Brigir Pararinsson
- Madagaskar Turizm ve El Sanatları Bakanı Joël Randriamandranto
- Kolombiya Özel Temsilcisi Julio Aníbal
- Moğolistan Özel Temsilcisi
- Tanzanya Dışişleri
- Malta Özel Temsilcisi Oval Mifsud
- Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Yahya Said
- Madagaskar Parlamentosu Başkan Yardımcısı Augustine Andreamananoro
- Burkina Faso Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı
- Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı
- Gana Parlamentosu Başkan Yardımcısı
- Dominik Özel Temsilcisi Elvis Alam
- Ekvator Özel Temsilcisi Lourdes Puma Puma
- Myanmar Başbakan Yardımcısı San Suu
- Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz
- Sudan Dışişleri Bakanı Hüseyin Avad
- Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara
- Nijer Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı
- Gürcistan başbakanı İrakli Kobahidze
Devamı geliyor...
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