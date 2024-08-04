Bakıri, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla son 48 saatte telefonda iki kez görüşüldüğünü bildirdi.

Bakıri, paylaşımında "Batı Asya bölgesindeki durum, Tel Aviv'de iktidara gelen suç çetesinin suçları ve tehlikeli eylemleri nedeniyle oldukça hassastır. Bölgedeki Müslüman ülkeler, birlik ve kararlı bir tutum ve koordineli eylemler benimseyerek, Gazze'deki soykırımın devamını ve Siyonist rejimin saldırganlığının bölgede yayılmasını engellemelidir. İran'ın (siyonist) rejimi sorumlu tutma konusundaki kararlılığı ciddidir." ifadelerine ye verildi.