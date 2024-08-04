İran ve Ürdün arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Ürdün kaynaklarına göre Ayman Safadi Tahran ziyareti sırasında Ürdün Kralı Abdullah'ın özel mektubunu İran'a iletecek.

Safadi ile Ali Bakıri son telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastı ve Filistin meselesini konuşmuştu.

Görüşmede, bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler, bunu azaltmanın ve bölgeyi gerilimin yıkıcı sonuçlarından korumanın yolları ele alınmıştı.

Filistin'deki son gelişmeleri görüşen ikili ayrıca bölgedeki gerilimi azaltmanın ilk adımının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi olduğu vurgulanmıştı.