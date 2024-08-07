İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Cidde'ye gitti

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı’na Katılmak üzere bu sabah üst düzey bir heyetin başında Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetler, bu rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlediği suikastın boyutları ve İran'ın egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin siyonist rejim tarafından ihlal edilmesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısının ana gündeminde yer alacak.