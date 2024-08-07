Bakıri, Mikdad ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad telefonda görüştü.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit düşmesine yol açan Siyonist rejimin terör eylemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede, “Siyonist rejim; Yemen, Tahran ve Beyrut'ta gerçekleştirdiği suç eylemleriyle Batı Asya bölgesinde istikrarsızlık ve güvensizliğin üreticisi haline gelmiş. Bunun yanı sıra ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ise Siyonist rejimin terör eylemlerini destekleyerek bölgede istikrarsızlığa neden olmuştur” dedi.

İran'ın Siyonist rejime karşı meşru, kararlı ve caydırıcı bir eylemde bulunma kararına atıfta bulunan Bakıri, “İran, Siyonist rejimin bölgenin istikrar ve güvenliğini Tel Aviv'i yöneten terör çetesinin gayri meşru amaç ve çıkarlarına alet etmesine izin vermeyecektir” ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, Siyonist rejimin terör eylemlerini şiddetle kınayarak ülkesinin İran’a kapsamlı ve istikrarlı desteğini vurguladı.