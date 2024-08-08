Siyonist İsrail'den İran ve Hizbullah itirafı

Milligazete'de yer alan habere göre, Siyonist İsrail'e ait Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde, "İsrail, tamamen ABD'ye bağımlı olduğu bölgesel bir savaşa doğru hızla ilerliyor" başlıklı bir yazı kaleme alan İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik'tan itiraf gibi açıklamalar geldi.

"Bölgesel savaşa neden olabilir"

Brik, İsrail'in önleyici bir saldırıya girişmesi durumunda, yerleşim yerleri, enerji santralleri, gaz istasyonları, endüstriyel altyapı ve askeri üslerin günlük binlerce roket ve drone saldırısına maruz kalabileceğini belirtti. Ayrıca, "İsrail ordusunun bölgesel bir savaşa tek başına karşılık verecek, ulusal altyapısını savunacak veya İran, Hizbullah ve vekillerini yenmeye yetecek gücü olmadığını" söyledi.

İran ve Hizbullah'a karşı yapılacak herhangi bir önleyici saldırının açıkça bölgesel bir savaşa neden olacağını dile getiren Brik, ancak karşı taraftan beklenen yanıtın hafif olması durumunda bölgesel bir çatışmaya girme olasılığının kesin olmadığını ifade etti.

"İsrail ABD'nin desteği olmadan varlığını sürdüremez"

Brik, her senaryoda İsrail ordusunun bölgesel bir savaşla tek başına başa çıkamayacağını, ordunun tek başına ayakta kalma kapasitesinin olmadığını ve ABD'nin yardımına gereksinim duyduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in mutlak olarak ABD'ye bağımlı olduğunu ve bölgesel bir çatışmada varlığını sürdürmesinin tamamen ABD'ye bağlı olduğunu belirtti.

Brik, ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önleyici bir saldırı başlatmasını engellediğini ve ABD'nin onayı olmadan böyle bir adım atması durumunda ve sonrasında bölgesel bir çatışma meydana gelirse ABD'nin İsrail'in yanında durmayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Tahminim Biden, Netanyahu'ya Hizbullah ve İran kırmızı çizgiyi aşar ve İsrail vatandaşları büyük zarar görürse kapsamlı bölgesel bir savaşa yol açacak olsa bile ABD'nin İsrail'le beraber İran ve Hizbullah'ın askeri ve ekonomik hedeflerine şiddetli saldırı başlatacağını söyledi. Ancak bundan sonra Netanyahu, Biden'ı dinlemezse muhtemel bir savaşta yalnız kalacağız."