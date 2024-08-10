Rusya'dan olası Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Part Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirme sinyallerinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan olası bir Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Erdoğan ile Esad arasındaki olası görüşmenin organizasyonu için ciddi hazırlık yapılması gerektiğini ve Moskova'nın bu tür müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, "Liderler buluşsaydı çok iyi olurdu, ancak böyle bir görüşme için ciddi hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Moskova'da bu tür görüşmeleri, üçlü görüşmeleri, yani doğrudan ilgili tarafların, Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız" dedi.

"Normalleşmesinden yanayız"

Rusya'nın Şam-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi konusunda İran ve Irak'la da temas halinde olduğunu anlatan Bogdanov, bu ülkelerin de Suriye ve çevresindeki genel duruma olumlu yansıyacak bu normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını aktardı.

Bogdanov, Rusya'nın olası Erdoğan-Esad görüşmesi için ev sahipliği önerisinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de bu konuda bilgisi olmadığını söyleyerek "Biz, Türkiye ve Suriye arasındaki resmi ilişkilerin iki ülkenin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleşmesinden yanayız" dedi.