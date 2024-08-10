Ayetullah Sistani, İsrail'in Gazze’deki okul saldırısını kınadı

Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin ofisindan yapılan açıklamada, Siyonist Rejim’in Gazze Şeridi’ndeki Et-Tabiin Okulu'nda düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Bir kez daha dünya halklarını bu korkunç vahşete karşı durmaya ve mazlum Filistin halkına ve İslam ümmetlerine daha fazla zarar vermeyi amaçlayan işgalcilerin kötü planlarının uygulanmasına engel olmaya çağırıyoruz. Gazze'deki savaşı ve soykırımı durdurmak ve bu bölgenin mazlum halkına yardım etmek için birleşmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Yerel kaynaklar, Siyonist işgalci ordusunun Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na gerçekleştirdiği vahşi bombardımanda yaklaşık 150 kişinin şehit olduğunu ve onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.