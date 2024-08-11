Paris Olimpiyatları'nda İran kaç madalya kazandı?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İran, 40 sporcuyla mücadele gösterdi. Oyunlarda İran 3 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 21. sırada bulunuyor. İran’ın toplam kazandığı madalya sayısı 12 oldu.
İşte Paris 2024 Olimpiyatları Oyunlarında İran'ın kazandığı madalyalar
Altın madalya
Muhammed Hadi Sarevi-Grekoromen Güreş
Said İsmaili-Grekoromen Güreş
Ariyen Selimi-Tekvando
Gümüş madalya
Nahid Kiyani-Tekvando
Mehran Berkhordari-Tekvando
Hasan Yezdani-Serbst Güreş
Rahman Amuzad- Serbest Güreş
Alirıza Mohmedi-Grekoromen Güreş
Emir Hüseyin Zare- Serbest Güreş
Bronz madalya
Mobina Nimetzade-Tekvando
Emin Mirzazade-Grekoromen Güreş
Emir Ali Azerpira- Serbest Güreş
Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz tarihinde başlayan Paris Olimpiyatları 11 Ağustos’ta sona eriyor.
Leyla Ferahani
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