  1. Spor
11 Ağu 2024 16:21

Paris Olimpiyatları'nda İran kaç madalya kazandı?

Paris Olimpiyatları'nda İran kaç madalya kazandı?

İran, Fransa’da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na yarışmak üzere toplam 40 sporcuyla katıldı. Oyunlarda İran 3 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla kazandı.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İran, 40 sporcuyla mücadele gösterdi. Oyunlarda İran 3 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 21. sırada bulunuyor. İran’ın toplam kazandığı madalya sayısı 12 oldu.

İşte Paris 2024 Olimpiyatları Oyunlarında İran'ın kazandığı madalyalar

Altın madalya

Muhammed Hadi Sarevi-Grekoromen Güreş

Said İsmaili-Grekoromen Güreş

Ariyen Selimi-Tekvando

Gümüş madalya

Nahid Kiyani-Tekvando

Mehran Berkhordari-Tekvando

Hasan Yezdani-Serbst Güreş

Rahman Amuzad- Serbest Güreş

Alirıza Mohmedi-Grekoromen Güreş

Emir Hüseyin Zare- Serbest Güreş

Bronz madalya

Mobina Nimetzade-Tekvando

Emin Mirzazade-Grekoromen Güreş

Emir Ali Azerpira- Serbest Güreş

Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz tarihinde başlayan Paris Olimpiyatları 11 Ağustos’ta sona eriyor.

Leyla Ferahani

News ID 1919232

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler