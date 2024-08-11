Pezeşkiyan İranlı sporcuları tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün bakanlar kurulu toplantısında, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunların'da imza attıkları büyük başarılarından dolayı İranlı sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Paris 2024'te madalya kazananlarını, özellikle de ülkenin kadın şampiyonlarını takdir ederek, ülkenin sporcularına özel destek verileceğini vurguladı.

Pezeşkiyan, "Ülkenin spor camiası ulusal sermayeler olarak bu kahramanları her zamankinden daha fazla takdir etmeli ve onları desteklemelidir" dedi.