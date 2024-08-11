İranlı güreşçi Amuzad Paris 2024'te gümüş kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden İranlı güreşçi Rahman Amuzad bugün Japonya’dan Kotaro Kiyooka ile karşı karşıya geldi.
Milli güreşçi Amuzad 65 kg final serbest stil güreş mücadelesinde Japon rakibine kaybederek gümüş kazandı.
Rahman Amuzad erkekler 65 kg serbest stil güreş ilk tur mücadelesinde ABD’li rakibini 8-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmişti.
İranlı milli güreşçi Rahman Amuzad çeyrek finalde Arnavutluk'tan Rus kökenli Avrupa şampiyonu "İslam Dudayev" ile karşı karşıya gelmişti.
Amuzad, rakibini 11-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Milli güreşçimiz yarı finalde Macaristan'dan İsmail Musukaev'i 10-0 yenerek finale yüklemişti.
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