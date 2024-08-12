Devrim Lideri İranlı sporcuları imza attığı başarılardan dolayı takdir etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei kaleme aldığı bir mesajda, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunların'da büyük başarılara imza atan İranlı sporcuları, antrenörleri ve federasyon başkanlarını takdir etti.

Ayetullah Hamanei'nin mesajı şöyledir:

“Paris 2024 Olimpiyatları Oyunların'da ülkeye büyük gurur yaşatan değerli ve iradeli sporcularımıza, federasyon başkanlarına ve antrenörlere, Milli Olimpiyat Komitesine içten teşekkür eder onlara başarılar diliyorum.”

Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'na 40 sporcuyla katılan İran, oyunlarda 3 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 21. sırada yer aldı.

Leyla Ferahani