Gazze'de şehit sayısı 39 bin 929’a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 39 bin 929'a, yaralı sayısının da 92 bin 240'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Siyonist rejim ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 32 Filistinli daha şehit oldu, 88 Filistinli yaralandı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.