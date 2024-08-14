Rusya: Gazze'de ateşkesi engelleyen ABD, BMGK'yı rehin aldı

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay veren ABD’nin İsrail'i desteklemesi nedeniyle BMGK’nin bugüne kadar Ortadoğu'da tırmanan krize net bir yanıt geliştiremediğine vurgu yapan Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi'nin, giderek durumun daha da kötüye gittiğine dikkat çekmekten ve bu konudaki endişelerini dile getirmekten başka bir şey yapamayan pasif ve güçsüz bir gözlemciye benzediğini söyledi.

"Daha fazlasını söylemek gerekirse, Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi de acil bir ateşkes lehine herhangi bir eylemi engelleyen ABD'nin rehinesi haline gelmiştir" diyen Polyanskiy, aynı zamanda Güvenlik Konseyi tarafından daha önce kabul edilen ve bölgede aşamalı bir ateşkes öngören kararı da eleştirerek, bu aşamaların hiçbirinin gerçekleşmediğini ve şimdi hepsinin kesinlikle gerçeküstü göründüğünü belirtti.

Polyanskiy, konuşmasının devamında, ‘Ne yazık ki bu gerçeküstücülüğün altında BM Güvenlik Konseyi de imzası var” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Haziran ayında daha önce Başkan Joe Biden tarafından ana hatları çizilen Gazze Şeridi'nde ateşkes için aşamalı bir plan içeren bir ABD kararını kabul etmişti. 14 dört ülke lehte oy kullanırken, Rusya çekimser kalmıştı.

Karar, Biden'ın kamuoyuna sunduğu İsrail'in Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisini büyük ölçüde tekrarlarken, belgede Hamas'a ‘İsrail'in zaten kabul ettiği’ bir girişimi kabul etmesi çağrısında bulunuluyordu.

Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.