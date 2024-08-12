Pezeşkiyan ile Scholz telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, İran’ın, Almanya dahil tüm Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini dostluk, karşılıklı güven ve saygı temelinde derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze'deki durumun da ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, dünyadaki halkların Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya’dan İsrail’i desteklemek yerine Gazze'deki Siyonist soykırımının sona erdirilmesinde etkili bir rol oynamasını beklediğini ifade etti.

İran’ın her zaman uluslararası yasalara uyduğunu belirten Pezeşkiyan, ''Tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi olumlu karşılayan İran, sorunların çözümünde diyaloğun önemine vurgularken, asla baskıya boyun eğmeyecek ve yaptırımlar ile saldırganlığ kabul etmeyecek. İran, uluslararası hukuka göre saldırganlara karşılık vermeyi kendi hakkı olarak görüyor.'' dedi.

Öte yandan Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Başbakan Scholz da, görüşmede Ortadoğu'da bölgesel bir çatışma tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a askeri gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunan Scholz, Ortadoğu'daki şiddet sarmalının derhal kırılması gerektiğini, aksi takdirde bölge ülkeleri ve halkları için hesaplanamaz tehlikeler doğacağını belirtti.

Çatışmaların sona ermesi için ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılıp uygulanması gerektiğini vurgulayan Scholz, bunun bölgesel gerilimin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını savundu.