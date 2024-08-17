Bugün, Endonezya'nın Bağımsızlık Günü ile eş zamanlı olarak, Nusantara şehri resmen Cakarta'nın yerine Endonezya'nın yeni başkenti seçildi.

Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da 79'uncu bağımsızlık günü kutlamaları gerçekleştirildi.

Nusantara'daki kutlamalara Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve üst düzey devlet görelileri dahil yaklaşık 1300 yetkili ve davetli katıldı.

Bu kapsamda, Widodo ve kabine üyeleri Nusantara'da yeni inşa edilen Garuda Başkanlık Sarayı'ndaki kutlamalarda yer aldı.

Borneo adasında Cakarta'ya 1.300 km uzaklıkta bulunan yeni başkent Nusantara'nın inşa edilmesi maliyetinin 33 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve Endonezya'daki en büyük altyapı projelerinden biridir.

Bu değiştirmenin sebebi Cakarta’nın birçok nedene bağlı olarak batmasıdır