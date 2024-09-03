İran ve Rusya arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü Mucteba Demirçilu, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov ile görüştü.

Demirçilu bu görüşmede, ülkelerin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ortak çıkarlarına saygı gösterilmesini, Kafkasya'da sürdürülebilir barışın garantörü ve bölgesel işbirliğinin temeli olarak nitelendirdi.

Bu görüşmede Kafkasya'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, İran’ın bölgede barış ve istikrarın tesisine destek verilmesi, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olunması, uluslararası kabul görmüş sınırların ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olunması ve bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarının ve meşru kaygılarının dikkate alınması yönündeki tutumlarına vurgu yapıldı.

Taraflar ayrıca, sorunları çözmek, bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine yardımcı olmak ve ekonomik planların tüm tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurarak uygulanmasına yardımcı olmak için bölgedeki ülkelerin kapasitesinin kullanılması ihtiyacını vurgularken, önümüzdeki 3+3 mekanizması toplantısı ve İran, Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundular.