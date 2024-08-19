Hamas, Kolombiya'nın “İsrail” kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Kolombiya hükümetinin Siyonist rejime kömür ihracatına ambargo uygulama kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Hamas tarafından yayınlanan açıklamada “Kolombiya hükümetinin Siyonist düşmana kömür ihracatını durdurma kararınından dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyanın diğer ülkeleri de bundan örnek alarak ırkçı Siyonist işgal hükümeti boykot ve izole etmelidir” ifadelerine yer verildi.

Hamas ayrıca Kolombiya'nın Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım nedeniyle iki ay önce Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerini kesme kararını takdir etti.

Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejime ihraç edilen kömürün, çocukları öldürmek için kullanılacak silahların yapımında kullanıldığını duyurmuştu.