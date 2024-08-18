Direniş ve Filistin'e destek çizgisinden sapmayacağız

İran İslami Şura Meclisi'nde yeni bakanları değerlendirme oturumu sürüyor.

Mecliste sunduğu planını savunan İran Dışişleri Bakanı adayı Abbas Irakçi, konuşmasının başında Şehit Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas lideri İsmail Heniyye'yi saygıyla andı.

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarının korunması, ulusal güvenliğin sağlamlaştırılması, ülke gücünün artırılması ve ülke onuruna hizmet için elinden geleni yapacağını söyledi.

İran'ın sınırlarını ''güvenlik ve barış'' garantörü olarak tanımlayan Irakçi, sözlerine şöyle devam etti:

''Komşu ülkelerle farklılıkları en aza indirmek için çalışacağız. Sınır illeri ve sınır bölgelerinin kapasitesini değerlendirmek için yeni bir girişim olarak sınır bölgeleri diplomasisini hayata geçireceğiz.

İyi komşuluk politikası güçlü bir şekilde yürütülecek ve komşularla ilişkilerin sağladığı siyasi ve ekonomik fırsatların hayata geçirilmesi için çaba gösterilecektir.

Yaptırımlar döneminde yanımızda yer alan Çin, Rusya ve diğer ülkeler İran dış politikasının önceliği olacak.''

Irakçi, dış politikanın yaptırımları etkisizleştirmeye hizmet ettiğini ancak yaptırımların kaldırılması politikasının "onurlu mekanizmalar" ile yürütüleceğini dile getirdi.

Direniş Ekseni'ni destekleyeceklerini belirten Abbas Irakçi, ''Direniş ve Filistin'e destek çizgisinden hiçbir zaman sapmayacağız.'' diye konuştu.