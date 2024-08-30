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30 Ağu 2024 18:07

Batı Şeria'da bir Hamas komutanı şehit düştü

Batı Şeria'da bir Hamas komutanı şehit düştü

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın Cenin bölgesindeki komutanı Wisam Hazim'in şehit düştüğünü duyurdu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı bir açıklamada, Batı Şeria'da yer alan ve sık sık çatışmaların yaşandığı Cenin kentinde, Hamas'ın yerel komutanını Wisam Hazim ile beraberindeki birkaç kişinin şehit düştüğünü duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Arafat Amer’in de bu saldırıda şehit düştüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca Siyonist rejimin Tulkerim kampına düzenlediği hava İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın bir diğer üyesi Muhammed Tevfik Avfi’nin de şehit düştüğü belirtildi.

Siyonist rejim ordusu, Hazem'in Filistin topraklarında silahlı saldırılar ve bombalı eylemlerden sorumlu olduğu iddia etti.

News ID 1919736

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