Kenani: Türkiye-Suriye normalleşmesini destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında güdemdeki konuları değerlendirdi.

Kenani, Erbain Yürüyüşü'nün yaklaşmasına dikkat çekerek, "Umarız alınan tedbirler ve İran ile Irak hükümetleri arasında gerçekleştirilen işbirliği ile bu büyük manevi kongrenin tam bir güvenlik ve huzur içinde gerçekleşmesini izleriz. Erbain ziyaretçilerine gösterdiği misafirperverlik ve değerli yardımları nedeniyle Irak halkı ve hükümetine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

19 Ağustos Darbesi

Sözcü Kenani, Pazar günü yapılan 19 Ağustos 1953 Darbesi davasının ilk duruşması hakkında bir soruya yanıt olarak, "Bu dava, İran halkının haklarını savunma doğrultusunda açıldı ve bu konuda hükümet ile yargı arasında iyi bir işbirliği var." ifadelerini kullandı.

Siyonist rejiminin Gazze'deki suçları

Kenani, Siyonist rejiminin Gazze'deki suçlarının durdurulması için ateşkesin gerekliliği konusundaki bir soruya ise, "Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanmasının gerekliliği konusunda hiçbir şüphe yok." dedi.

Gazze ve Filistin'de olup bitenlerin yalnızca Filistin halkına karşı değil, insanlığa karşı bir suç olduğunu belirten Kenani, "Siyonist rejiminin Gazze halkına karşı suçlarının devamı, uluslararası toplumun eylemsizliğinden kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.

Kenani, İran'ın Gazze halkına karşı Siyonist rejiminin suçlarını sona erdirmek için yapılan her dürüst çabayı memnuniyetle karşıladığını kaydederek, "Ateşkes ve ilgili konularda Amerika'yı iyi niyetli ve yetkin olarak görmüyoruz. Bu, Amerikan hükümetinin davranış ve eylemlerinden kaynaklanıyor. ABD Siyonist rejiminin tam kapsamlı ve her türlü destekçisidir. Amerika, şu ana kadar gerçekleştirdiği eylemleriyle ateşkes için bir barış tarafı değil, savaşın tarafı olduğunu kanıtladı. Ateşkes için görüşmelerin yapılmasını destekliyoruz ve bu konuda bölgesel istişarelerimiz oldu. Amerikalıların davranışlarına yönelik temel ve eleştirel bir bakışa sahip olmamıza rağmen, iyi niyetle yapılan çabaları destekliyoruz." dedi.

Siyonist rejimi ateşkes istemiyor

Kenani, Siyonist rejiminin şimdiye kadar ateşkes yapma isteği göstermediğini ve müzakerelerden sonra gelen tepkilerin de bu durumu ortaya koyduğunu belirterek, "Top şu anda Amerika ve gaspçı Siyonist rejiminin sahasında ve Amerikan hükümeti, müzakerelerin amacının siyasi bir manevra mı yoksa gerçekten ateşkes sağlamak mı olduğunu göstermelidir. Bu konuda Amerikalıların eylemleri değerlendirilecek." dedi.

Hamas'ın ateşkes müzakereleri hakkında görüşlerini dile getirdiğini belirten Kenani, "Filistin tarafı, bu konuda müzakerelere ve Amerika'nın tutumuna olumlu bakmıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Kenani, Gazze'de ateşkes sağlanmasına karşılık olarak İran'ın İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın intikamını almaktan vazgeçtiği yönündeki bazı analizlerle ilgili bir soruya yanıt olarak, "İran, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Siyonist rejiminin Filistin halkına yönelik katliamlarının durdurulması gerekliliğini desteklemektedir. Bu konu, İran'ın yasal hakkı ve saldırganın cezalandırılması ile doğrudan bağlantılı değildir. Bu iki konu ayrı konulardır ve birbirleriyle doğrudan bağlantılı değildir." dedi.

Sözcü Kenani, şöyle devam etti: "İran olarak kendi yasal hakkımızı savunmakta kararlıyız ve dostlarımıza bölgedeki gerilimi artırmak istemediğimizi söyledik, ayrıca iyi niyetli çabaları destekliyoruz. Diğer yandan, İran'ın doğal hakkı olan kendi haklarını savunmak ve saldırganı cezalandırmak konusunda da kararlıyız ve uygun zamanda bu hakkımızı kullanacağız. Siyonistler, İsmail Heniyye'yi İran topraklarında hedef aldılar. Kendisi, ateşkesin sağlanması için yapılan siyasi müzakerelerde Filistinlilerin lideriydi ve Siyonist rejimi, İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyerek ateşkes sürecine devam etmek istemediğini gösterdi ve aslında istikrarsızlığı yaymayı hedefledi."

İran'ın Mısır ve Bahreyn ilişkileri

İran ile Mısır arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarının sürecini olumlu olarak değerlendiren Kenani, Bahreyn ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Bahreyn ile ilişkilerin yeniden başlaması konusunda, daha önce de belirttiğimiz gibi, iki ülke müzakerelere başlamak için ortak mekanizmalar oluşturma konusunda anlaşmışlardır ve bu doğrultuda ilerliyoruz."

Türkiye-Suriye normalleşmesi

Kenani, İran'ın Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik rolü hakkındaki bir soru üzerine, "Böyle bir yaklaşıma kesinlikle ciddiyetle destek veriyoruz ve bölgenin iki önemli ülkesi olan Suriye ve Türkiye'nin bölgesel stratejik ortaklar olarak, mevcut sorunlarını bir an önce çözerek normal ilişkilere dönmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.