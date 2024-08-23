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23 Ağu 2024 11:30

Hizbullah, Miron Dağı'ndaki Siyonist askeri noktayı vurdu

Hizbullah, Miron Dağı'ndaki Siyonist askeri noktayı vurdu

Lübnan Hizbullah Hareketi bu sabah düzenlediği operasyonla Siyonist İsrail ordusunun Miron Dağı bölgesindeki 506'ncı üssünü hedef aldı.

Arap medyasına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi bu sabah düzenlediği operasyonla Siyonist İsrail ordusunun Miron Dağı bölgesindeki 506'ncı üssünü hedef aldı.

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu, hava savunma sistemlerinin 5 roketi engellediğini bildirdi.

Hizbullah ayrıca işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde bulunan Siyonist hedefleri vurdu.

Yukarı Celile'deki bir Siyonist askeri noktanın da hedef alındığı aktarıldı.

8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapılıyor.

News ID 1919549

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