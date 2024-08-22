Traktör Sazi-Persepolis maçı 1-1 berabere kaldı

İran Premier Lig'in 2. haftasında Doğu Azerbaycan eyaleti temsilcisi Traktör Sazi takımı bu akşam Tebriz kentindeki Yadigar-i İmam Stadyumunda rakibi Persepolis ile karşılaştı.
Yüksek tempoda geçen karşılaşma 1-1 berabere kaldı.
Traktör Sazi takımı bu akşam Tebriz kentindeki Yadigar-i İmam Stadyumunda rakibi Persepolis ile karşılaştı.
İran Premier Lig'in 2. haftasında Doğu Azerbaycan eyaleti temsilcisi Traktör Sazi takımı bu akşam Tebriz kentindeki Yadigar-i İmam Stadyumunda rakibi Persepolis ile karşılaştı.
Yüksek tempoda geçen karşılaşma 1-1 berabere kaldı.
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