  1. Spor
22 Ağu 2024 22:38

Traktör Sazi-Persepolis maçı 1-1 berabere kaldı

Traktör Sazi-Persepolis maçı 1-1 berabere kaldı

Traktör Sazi takımı bu akşam Tebriz kentindeki Yadigar-i İmam Stadyumunda rakibi Persepolis ile karşılaştı.

İran Premier Lig'in 2. haftasında Doğu Azerbaycan eyaleti temsilcisi Traktör Sazi takımı bu akşam Tebriz kentindeki Yadigar-i İmam Stadyumunda rakibi Persepolis ile karşılaştı.

Yüksek tempoda geçen karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

News ID 1919545

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