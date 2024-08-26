Telegram Pavel Durov'un gözaltına alınmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi

Engadget'ın haberine göre, Telegram CEO'su Pavel Durov, Cumartesi gecesi Fransa'daki bir havaalanında gözaltına alındı. Fransız medyasına göre bu tutuklama, mesajlaşma uygulamasındaki gevşek denetim ve suç faaliyetlerini kontrol etmedeki yetersizlik üzerine başlatılan bir ön soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi.

Ayrıca, Telegram'ın polisle iş birliği yapmamakla suçlandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Telegram, resmi haber kanalında ve X platformunda bir açıklama yayınlayarak, Durov'un saklayacak hiçbir şeyi olmadığını ve Telegram'ın ya da sahibinin, kullanıcıların kötüye kullanımı nedeniyle sorumlu tutulmasının mantıksız olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere Avrupa Birliği yasalarına uymaktadır ve içerik denetleme sistemi, endüstri standartlarına dayanmakta olup sürekli olarak geliştirilmektedir" denildi.

BBC'nin haberine göre, mevcut soruşturma, Telegram'ın uyuşturucu kaçakçılığı, çocuk istismarına yönelik içerikler ve dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelede yetersiz kalmasıyla ilgili endişeleri içeriyor.

Öte yandan, Amerikan NPR medya kuruluşu, Paris Savcılığı'nın bugün (Pazartesi) bir açıklama yapacağını bildirdi. Telegram, açıklamasında "Bu durumun acilen çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.