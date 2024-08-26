Şehit Heniyye'nin intikamını alacağız

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Siyonist İsrail tarafından yapılan suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin intikamını alacakları açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Bakıri, ''İran'ın Heniyye suikastına tepkisi kesindir ve buna kendimiz karar veririz. Direniş Ekseni de geçen gün gördüğümüz gibi ayrı ve bağımsız olarak hareket edecektir.'' dedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İsrail rejiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi hedef alan terör saldırısı ile İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Siyonist İsrail'den zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız. Bunda şüpheye yer yok." demişti.

Irakçi, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde de Şehit Heniyye suikastına İran’ın tepkisinin “kesin ve hesaplı” olacağını belirtti.