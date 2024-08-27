Irakçi'den telefon diplomasisi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Seyyi Abbas Irakçi'yi arayarak, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Yeni görevinde Irakçi'ye başarılar dileyen Umman Dışişleri Bakanı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın iki ülke arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin giderek artan gelişme sürecine özel önem verdiğine değinerek, iki ülkenin yetkilileri arasındaki anlaşmaların takibi ve uygulanması amacıyla İranlı mevkidaşı ile yakın işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Bedr bin Hamed el-Busaidi ayrıca, Maskat'ın iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devam etmesinden yana olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise bu telefon görüşmesinde, Ummanlı mevkidaşı ile ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Batı Asya bölgesindeki artan zorluklara değinen Irakçi, "Tahran-Muskat ilişkileri tüm boyutlarda gelimektedir ve iki ülke arasında, ortak çıkarların güvence altına alınmasının yanı sıra, bölgesel konular da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda istişare ve işbirliğinin devam etmesi, mevcut sorunların çözümüne yardımcı olacaktır." dedi.

Tahran, Kuveyt ile ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyor

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ayrıca Kuveytli mevkidaşı Abdullah Al-Yahya ile telefonda görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Al-Yahya bu telefon görüşmesinde Irakçi'yi tebrik ederek, yeni görevinde kendisinde başarılar diledi.

Abdullah Al-Yahya, ülkesinin Tahran ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin gelişme sürecini sürdürme iradesine işaret ederek, iki ülke arasında siyasi diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Tahran'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Batı Asya bölgesindeki gelişmelere atıfta bulunan Irakçi, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devam etmesini gerekli ve yapıcı olarak tanımladı.