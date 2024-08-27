Ayetullah Hamanei'den yeni yönetime "yapay zeka" tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve 14. Hükümet üyeleri bugün Hükümet Haftası ile eş zamanlı olarak, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldiler.

İslami Devrim Lideri, hükümetin kabine üyelerini seçerken genç, inançlı, devrimci, sorumlu ve motive kişilerden daha fazla yararlanılmasını tavsiye ederek, bu niteliklere sahip kişilerin yardımcı olabileceğini ve gençlerin nükleer, nano, kök hücreler gibi bilimsel ve araştırma alanlarında büyük başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Gençler yönetim kademelerinde yer almalı

Ayetullah Hamanei, gençlerin farklı yönetim kademelerinde yer aldıklarında, yarının motive yönetici neslinin yetiştirileceğini ve bu tecrübenin gelecekte önemli bir yönetici neslinin oluşmasına katkıda bulunacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de aynı konunun ele alındığını belirtti.

İslam Devrimi Lideri, şöyle devam etti: "Eğer örneğin, 100 inançlı, motive, devrimci ve sorumlu genci yetiştirip hükümetin sonunda bu gençleri ülkeye kazandırabilirse, bence çok büyük bir iş yapmış olur. Uzman çalışmasına dayalı olmak, akıllı yönetim anlamına gelir. Dışarıdan gelen eski reçetelere bağlı olmayan uzmanları seçin. Kesinlikle halkın arasına karışın ve eyaletlere seyahat edin. Size popülist ve halk yanlısı derlerse, bu sözlere aldırmayın. Hükümetin önemli karar ve yasalarının adaletle bağlantısı olması gerekir. Adaletle bağlantı bir formalite değil, gerçek bir gerekliliktir."

Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı'nın gayretiyle ve Meclis'in katkılarıyla hükümetin şekillendiğini ifade ederek, "Bu çok büyük bir nimettir. Geçmiş hükümetlerde bazen bir aya yakın ya da daha uzun süre hükümet kurulamazdı ve tüm bakanlar Meclis'ten güvenoyu alamazdı. Allah, size, bize ve ülkeye bu lütufta bulundu ki, hamdolsun, tüm bakanlar Meclis'ten güvenoyu alarak sağ salim çıkabildiler. Bu seçimde ve bu hükümetin kurulmasında o ağır ve acı olayın ardından etkili olan herkes, Yüce Allah katında ödüllendirilecektir."dedi.

Ayetullah Hamanei, "Tanıdığım ya da güvenilir kaynaklardan yeterlilikleri hakkında bilgi aldığım bazı kişileri onayladım, bazılarına da vurgu yaptım. Daha fazla kişiyi ise tanımıyordum ve onlar hakkında bir görüş belirtmedim. Hamdolsun, Cumhurbaşkanı seçimini yapabildi ve Meclis'i de ikna edebildi; bu büyük bir başarıydı, Allah'a şükrediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Önceliklerin dikkate alınmasının gerekli olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, en acil önceliklerden birinin enflasyon ve yüksek fiyatlar sorununun çözülmesi olduğunu söyledi.

Tüm bakanlar ve Meclis'in güvenini kazanan üyelerin ülkenin üst düzey yöneticileri olduğunu ve herkesin onlara destek vermesi gerektiğini belirten Devrim Lideri, onlara yardım edilmesi ve işlerinde başarılı olmaları için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei: Bir diğer kapasitenin ise ülkenin stratejik derinliği olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, şöyle devam etti: `Bir zamanlar İran'ı halı ve petrol ile tanırlardı; bugün ise İran'ı bilimle, askeri ilerlemelerle, bölgesel güçle ve stratejik derinlikle tanıyorlar.

Ayetullah Hamanei, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bugün, Cumhurbaşkanı ve Meclis'in güvenini kazanan tüm bu saygıdeğer bakanlar ve değerli kardeşlerim, hepiniz bu ülkenin üst düzey yetkililerisiniz. Hepimizin görevi, sizi desteklemek, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda size yardım etmek ve işlerinizi başarıyla yürütmeniz için çaba göstermektir. İnşallah, işlerinizde başarılı olursunuz. Bugün, ülkenin ilerlemesinde ve işlerin yönetiminde etkili olabileceğiniz bir konuma geldiniz. Bakanlık size böyle bir fırsat sunuyor; bu, ilahi bir nimettir. İnsanların hizmetine sunulabilmek, büyük bir nimettir. Dört yıl hızlı geçer, ancak bu kısa sürede büyük işler yapılabilir. Emir Kabir, üç yıl ülkeye hükmetti ve büyük işler başlattı. Aziz Cumhurbaşkanımız Reisi de üç yıl görev yaptı ve önemli işler gerçekleştirdi, bazı işlerin temelini attı ki inşallah ileride ülke bunların meyvelerini görecektir."

Mevcut kapasitelere önem verilmeli

İslam Devrimi Lideri, verimliliği artıran şartlardan birinin devlet görevlilerinin ülkenin kendi kaynaklarını ve mevcut zenginliklerini tanımak olduğunu kaydederek, "Yıllar boyunca bazı yetkililerle karşılaştım ki, ne ülkenin insan kaynaklarını ne de doğal kaynaklarını tanıyorlardı. Potansiyelimiz, şu anda sahip olduğumuzun birkaç katıdır. Farklı türde kapasitelere sahibiz. Bir kapasite doğal kaynaklardır; yeraltı kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahibiz. Bu bölgede benzersiz bir coğrafi konuma bulunmaktayız. Kara açısından doğu ile batı, kuzey ile güneyin kesişim noktasında bulunuyoruz. Bu çok önemli bir konumdur. İklim açısından da çeşitlilik, sahip olduğumuz büyük bir fırsattır. Uzun açık deniz kıyılarımız açısından da bu fırsata sahibiz; adalarımız ve kıyılarımız hepsi birer fırsattır. Bir diğer fırsat ise insan kapasitesidir, yani insan kaynağıdır. Halkımızın inancı, hem dini hem de siyasi inançları çok değerlidir ve bu, kapasitemizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer kapasitenin ise ülkenin stratejik derinliği olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, şöyle devam etti: `Bir zamanlar İran'ı halı ve petrol ile tanırlardı; bugün ise İran'ı bilimle, askeri ilerlemelerle, bölgesel güçle ve stratejik derinlikle tanıyorlar. Bu, elimizdeki bir fırsattır. Dünya ülkeleri ve bölge üzerinde etkili olma yeteneğimiz, küçük bir şey değil, çok önemli bir şeydir. Bu da bizim fırsatlarımızdan biridir."

İslam Devrimi Lideri, sanal alanda yasal düzenlemelerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Sanal alan yeni bir gerçekliktir ve sizler muhtemelen benden daha fazla bunun farkındasınız. Artık sanal alan sadece "sanal" değil! Bugün, insanların yaşamında bir gerçeklik haline geldi ve her geçen gün daha da ilerliyor. Önemli olan, bu alanda yasal düzenlemelerle yönetimin sağlanmasıdır. Sanal alanın serbest olduğunu, başıboş olduğunu söylediğimde, bu durumu kastetmiştim." ifadelerini kullandı.

Uzmanların görüşlerinden yararlanmanın önemi

Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın seçim kampanyaları sırasında ve diğer konuşmalarında uzmanlara başvurmanın önemine vurgu yaptığını hatırlatarak, "Ben, uzmanlara başvurmanın önemine kesinlikle inanıyorum. Hükümetler, uzmanlık çalışmaları yaptıklarında, yönetimleri akılcı ve düşünceli olur, dostluklara ve tavsiyelere dayalı değil. Uzmanlık çalışmasının özelliği şudur: Bazen bir uzmanlık çalışmasını yaparsınız, bu durum bazı arkadaşlar, tanıdıklar ve nüfuz sahibi kişilerle çelişir ve onları memnun etmez, ancak halkı memnun edersiniz. Ancak uzman seçimi konusunda bir husus var. Bazen bir uzmanın yanlış zihinsel kalıpları, uzmanlık diliyle sahaya girer. Uzmanlık kisvesi altında sahaya çıkar ve bu durum sorun yaratır. O uzman zihnindeki yanlış fikirleri veya kişisel özelliklerini size dayatabilir." dedi.

Yapay zekanın derin ve çeşitli katmanlarını geliştirmeliyiz

İslam Devrimi Lideri, "Bugün yapay zeka öyle bir hızla ilerliyor ki, insan bu teknolojinin dünyada kazandığı ivmeden hayrete düşüyor. Şu anda, askeri ve sivil kurumlarımız yapay zekayı kullanıyor ve ondan faydalanıyor, ancak bu bizi aldatmamalı. Yapay zeka konusunda sadece kullanıcı olmak bir avantaj değildir, bu teknolojinin derin katmanları vardır ve bu katmanlarda hakimiyet kurmak gerekir. O katmanlar ise başkalarının elindedir. Eğer siz yapay zekanın derin ve çeşitli katmanlarını geliştiremezseniz, yarın bu teknoloji için bir nükleer santral veya bir nükleer ajans gibi bir istasyon kuracaklar, ki şu anda bunun altyapısını hazırlıyorlar. Bu istasyona ulaştığınızda, yapay zekanın şu alanında kullanmak için izin almak zorunda kalacaksınız, şu alanda ise kullanma hakkınız olmayacak. Dünyanın kurnazları, fırsatçılar ve güç peşinde koşanlar, bir yapay zeka ajansı da kurabilirler ve o zaman bu alanı geçmenize izin vermezler. Kendiniz bu konunun derin ve kapsamlı teknolojilerine, altyapı katmanlarına ulaşmalısınız. Yapay zekanın altyapı katmanlarını ülkede geliştirmelisiniz." diye konuştu.