  1. İran
27 Ağu 2024 11:31

İranlı yetkiliden eski BM raportörünün terör örgütleri yanında bulunmasına tepki

İranlı yetkiliden eski BM raportörünün terör örgütleri yanında bulunmasına tepki

İran’da Anayasayı Koruma Konseyi üyesi Kedhudai, BM raportörlerinin raporlarının her türlü kışkırtma, baskı, tehdit ve dış müdahaleden uzak olması gerektiğini vurguladı.

İran’da Anayasayı Koruma Konseyi üyesi Abbas Ali Kedhudai, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “BM raportörlerinin raporları her türlü kışkırtma, baskı, tehdit ve dış müdahaleden uzak olmalı” ifadesini kullandı.

Kedhudai'nin paylaşımının devamında, “Eski BM raportörünün terör örgütlerinin yanında bulunması her şeyi anlatıyor. Bu tür raportörler insan hakları savunucuları değil, terör ve uluslararası suçların savunucularıdır” ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde BM İnsan Hakları Konseyi Eski İran Özel Raportörü Cavid Rahman'ın Halkın Mücahitleri Örgütü (münafıklar) elebaşı yanında fotoğrafları yayımlanmıştı.

News ID 1919664

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