Azerbaycan'dan üçüncü ülkelere "Ermenistan'ı silahlandırmayın" uyarısı

Trend News'e göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın üçüncü ülkeler tarafından hızla silahlandırılmasını yanlış bir politika olarak nitelendirerek, bu durumun Kafkasya bölgesi için büyük bir tehdit kaynağı haline geleceğini söyledi.

Habere göre, Ermenistan’ın üçüncü ülkeler tarafından silahlandırılması ihtimaline karşılık, Azerbaycan Savunma Bakanlığı salı günü çeşitli taarruz helikopterlerinin kullanıldığı bir tatbikat düzenlediğini açıkladı.

1988 yılının Şubat ayında yıkıcı bir savaşa dönüşen ve Mart 1994’e kadar devam eden Karabağ krizi, Azerbaycan'ın güneyinde aynı adı taşıyan bölgede meydana geldi. Bu bölgede, Ermenistan'ın desteğiyle Azerbaycan’a karşı tam kapsamlı bir savaş yaşandı. Yaklaşık 6 yıl süren bu savaşta 35 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 800 binden fazla kişi yerinden edilmiştir.

2020 yılında Rusya’nın arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından, bölgeye 3 ila 6 bin Rus barış gücü konuşlandırıldı ve taraflar arasında ateşkesi sağlama çabalarına başlandı. Ancak geçen 33 ay içinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes defalarca ihlal edildi.

Azerbaycan, 2020 yılında 44 gün süren askeri çatışmalar sırasında, yaklaşık 30 yıl boyunca işgal altında bulunan Karabağ'daki topraklarını geri almayı başardı.