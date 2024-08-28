Bu yıl 16 bin yabancı turist Batı Azerbaycan müzelerini ziyaret Etti

Batı Azerbaycan Müzeleri Müdürü Celil Rüstempur, yabancı turistlerin çoğunluğunun komşu ülkelerden geldiğini belirterek, Tekab'daki Taht-i Süleyman, Bahçecik Sarayı Müzesi ve Çaldıran'daki Kara Kilise'nin en çok ziyaret edilen yerler arasında olduğunu söyledi.

Batı Azerbaycan'daki müzelerin genişlemesi konusunda da açıklamalarda bulunan Rüstempur, Urmiye'deki Hedayet Okulu'nda bir el sanatları müzesi kurulması için izin alındığını ve ayrıca Urmiye'nin tarihi 22 Behmen Okulu'nda üç müzenin (spor, polis ve okul müzeleri) açılacağını belirtti.

Rüstempur, ayrıca Urmiye'nin tarih ve belgeler müzesinin imkânlar dahilinde 22 Behmen Okulu'nda oluşturulacağını ifade etti.

Batı Azerbaycan'daki müzelerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Rüstempur, "Amacımız, kamu kurumlarının kendiliğinden özel müzeler kurması ve bizlerin müze alanları aramaktansa, özel sektörün bu sürece katılmasıdır." dedi.

Batı Azerbaycan'da toplam 20 müze bulunmakta olup, bunlardan 10'u Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan yönetilmektedir. İki müze özel sektöre ait, sekiz müze ise diğer kurumlara bağlı olup, bu müzelerde toplam 28 bin eser sergilenmektedir.