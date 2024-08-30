  1. Azerbaycan
30 Ağu 2024 13:20

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır komisyonu protokolü

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır komisyonu protokolü

Ermenistan ve Azerbaycan, sınır komisyonlarının ortak faaliyetine ilişkin protokol imzaladı.

Azerbaycan Devlet Sınır Belirleme Komisyonu’nundan yapılan açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve sınır güvenliğine ilişkin protokole uygun olarak iki ülke komisyonlarının Ortak Faaliyet Yönetmeliği üzerindeki çalışmaları tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın iç prosedürleri başlattığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının sekizinci toplantısı 19 Nisan 2024’te iki ülke sınırında yapılmıştı.

Taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağını ve sınırların belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi prosedürüne ilişkin talimatname taslaklarını müzakere etmişti.

Toplantıda, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağı üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılması hususunda mutabakat sağlanmıştı.

News ID 1919731

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler