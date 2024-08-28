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28 Ağu 2024 20:15

İran-Türkmen moda ve giyim sergisi Aşkabat'ta açıldı

İran-Türkmen moda ve giyim sergisi Aşkabat'ta açıldı

İran-Türkmen moda ve giyim sergisi Türkmenistan Sanat Akademisi Sergi Salonu'nda açıldı.

İran'ın Aşkabat Büyükelçiliği ve Türkmenistan Tekstil Sanayii Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği İran-Türkmen moda ve giyim sergisinin açılışı, Türkmenistan Sanat Akademisi Sergi Salonu'nda gerçekleşti.

THP’nin haberine göre etkinliğe iki ülkenin tasarımcıları, zanaatkarları ve tekstil endüstrisinden temsilciler katıldı. Serginin ziyaretçileri, geleneksel ve modern tekniklerle oluşturulan kadın giyim örneklerini, çeşitli kumaş ve aksesuar örnekleriyle tanışma fırsatı buldu.

Sergi kapsamında İran'dan gelen bir sanatçı, ziyaretçilere çeşitli iğne işi türleri üzerine dersler verdi.

Sergi, deneyim alışverişi için bir platform haline geldi ve Türkmenistan ile İran arasındaki yakın kültürel bağları güçlendirdi.

News ID 1919703

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