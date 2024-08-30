Pezeşkiyan Malezya Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Malezya Kralı İbrahim İskender ve Başbakanı Enver İbrahim'e gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda bu ülkenin Milli Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Pezşkiyan'ın Malezya Kralı İbrahim İskender'e gönderdiği mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti ile Malezya arasındaki kardeşlik ilişkilerinin İslam ümmetinin dayanışmasını güçlendirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğinden eminim" ifadesine yer verildi.

Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e gönderdiği mesajda ise, iki ülke arasındaki ortak İslami, kültürel, ekonomik ve siyasi bağlar ışığında dostane ilişkilerin her iki ülkenin ve İslam ümmetinin çıkarları doğrultusunda büyüme ve güçlenme yolunu sürdüreceğinden emin olduğunu belirtti.