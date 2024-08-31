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31 Ağu 2024 13:43

İranlı sporcu Zafer Zakir gümüş madalya aldı

İranlı sporcu Zafer Zakir gümüş madalya aldı

Paris Paralimpik Oyunları'nda gülle atma yarışmasında dördüncü olan Zafer Zakir, İran yetkililerinin itirazı sonrası gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde, Cuma gecesi F55 sınıfında gülle atma yarışı yapıldı. Yarışma sonunda Zafer Zakir 11.88 metrelik derecesiyle dördüncü olurken, Hamid Amiri 11.37 metreyle yedinci sırada yer aldı.

Yarışma sona erdiğinde ve resmi sonuçlar açıklandığında, İran Paralimpik Atletizm Takımı yetkilileri, gümüş ve bronz madalya kazanan Sırbistan ve Polonya’dan iki sporcunun performanslarına itiraz etti.

Bu itiraz kabul edildi ve Sırp sporcunun tüm dereceleri ile Polonyalı sporcunun asıl derecesi hatalı olarak değerlendirildi.

Böylece Zafer Zakir, 11.88 metrelik derecesiyle ikinci sıraya yükseldi ve Paris Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya sahibi oldu.

Hamid Amiri de bir sıra yükselerek altıncı sıraya yerleşti.

Bu yarışmada Bulgaristan ve Polonya'dan sporcular birinci ve üçüncü oldular.

News ID 1919750

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