Pezeşkiyan Vietnam Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhrubaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Vietnamlı mevkidaşı Tô Lâm’a gönderdiği tebrik mesajında ‘Vietnam Milli Gününü’ bu ülkenin halkı ve hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın gönderdiği tebrik mesajında, “Son 50 yıldır İran İslam Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerinin iradesiyle kurulan dostane ilişkilere bakıldığında, bu ilişkilerin tüm farklı ekonomik, siyasi ve kültürel alanlara eskisinden daha fazla geişmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.