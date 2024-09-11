İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani, Bağdat'taki hükümet sarayında iki ülke bakanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya başkanlık etti.

İran ile Irak arasında 14 işbirliği belgesi imzalandı

Toplantıda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Sudani'nin huzurunda iki ülke arasında enerji, ekonomi, spor, eğitim ve turizm alanlarında 14 işbirliği belgesi imzalandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Sudani'nin ortak daveti üzerine Bağdat'ta bulunan Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinin ikinci günü olan perşembe günü Irak'taki kutsal türbeleri ziyaret edecek ve ziyaretlerin ardından Basra kentine geçecek.