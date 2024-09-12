Pezeşkiyan ile Neçirvan Barzani’den ortak açıklama

Resmi temaslarda bulunmak üzere ırak’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün gittiği Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani basın mensuplarına ortak açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bu bölgeyle iyi ilişkilerimiz var ve bu durumdan faydalanabiliriz. Umarım Erbil ve Irak'la ilişkilerimizi güçlendirip sorun yaşamayız. Kürt, Arap, Ecem, Türk ayrımı yapmıyoruz. İnsanlar yeteneklerine göre değerlendiriliyor. İran ve bu bölge birçok sorunda birlikteydi. Bu ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışabilir ve birbirimize yardımcı olabiliriz." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca Neçirvan Barzani'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ziyaretinin önemini vurgulayarak, "İran cumhurbaşkanının ziyareti tarihidir. İran'ın Irak ve IKBY ile ilişkileri de tarihidir. İlişkilerimizi her açıdan geliştirmek istiyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani, "IKBY toprakları hiçbir şekilde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kullanılmamalıdır. Sorunlar var ama bu sorunları ekip olarak birlikte çözmemiz gerekiyor. Bu, bölgenin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini her düzeyde geliştirmeye hazırız" ifadesini kullandı.