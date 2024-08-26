İşgal altındaki topraklarda yaşayan siyonistlerin evlerini gelecek korkusu sarmış

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda Hizbullah Hareketi'nin dün İsrail rejimine karşı düzenlediği Erbain Operasyonu'nu değerlendirdi.

Kenani paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejim Hizbullah'ın operasyonu ile ilgili doğruları gizleyip, sansür etse de yine mevcüt gerçeği değiştiremeyecek. Stratejik dengeler sahte rejimin aleyhine temelden değişti. İsrail ordusunun yenilmezliği efsanesi uzun zamandır boş bir slogan haline gelmiştir.

İsrail terör ordusu etkili ve caydırıcı saldırı gücünü kaybetmiştir ve artık stratejik saldırılara karşı kendini savunmak zorundadır; işgal altındaki topraklarda yaşayan siyonistlerin evlerini gelecek korkusu sarmıştır. Siyonist rejim işgal ettiği toprakları genişletmek istiyordu ama artık işgal altındaki toprakların içinde kendini savunmak zorunda. Zaman Siyonist rejim ve onun taraftarlarının aleyhine işliyor "