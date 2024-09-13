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13 Eyl 2024 18:31

İranlı yekiki: Uluslararası sınırlar dokunulmazdır

İranlı yekiki: Uluslararası sınırlar dokunulmazdır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede uluslararası sınırların dokunulmazlığı konusundaki prensipli duruşlarını dile getirdi.

Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve onun tebriklerini aldığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, tüm komşularla ilişkileri güçlendirme konusundaki güçlü isteğini bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Taht Revançi ayrıca uluslararası sınırların dokunulmazlığına dair prensipli duruşunu yinelediğini ve Kostanyan'ın Erivan'a davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

News ID 1920118

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