İranlı yekiki: Uluslararası sınırlar dokunulmazdır

Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve onun tebriklerini aldığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, tüm komşularla ilişkileri güçlendirme konusundaki güçlü isteğini bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Taht Revançi ayrıca uluslararası sınırların dokunulmazlığına dair prensipli duruşunu yinelediğini ve Kostanyan'ın Erivan'a davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.