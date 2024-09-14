Tahran’dan AB’nin İran karşıtı bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin İran karşıtı açıklamasını şiddetle kınayarak, “İran'ın tutumunu bir kez daha açıkça yineliyorum. İran'ın Rusya'ya balistik füze sattığı yönündeki iddialar yalandır” dedi.

Kenani, bazı tarafların yıkıcı tutum ve açıklamaları yapma konusundaki ısrarlarına karşı uyarıda bulunarak, “Avrupa Birliği'ne yanlış bilgilere dayalı suçlamalardan kaçınmasını tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.

Batılıların, modası geçmiş ambargo silahını kullanma yönündeki yıkıcı yaklaşımlarına ilişkin Kenani, “Maalesef bazı Batılı taraflar yaptırım uygulama bağımlısı; Bu yol sorunların çözümüne yardımcı değil, aksine bizzat sorunun bir parçasıdır ve İran'ın tepkisiyle karşı karşıya kalacak bir yoldur” ifadelerinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya balistik füze ve dron transfer ettiği gerekçesiyle İran’a yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurmuştu.