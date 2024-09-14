Rusya, Japonya'yı tehdit etti

TASS haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Departmanı Direktörü Lyudmila Vorobyova ile Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa İşleri Genel Müdürü Katsuro Kitagawa'nın cuma günü bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Rusya Federasyonu, ulusal çıkarlarına uygun olarak Japon yetkililerin düşmanca eylemlerine sert yanıtlar vermeye devam edecektir ve Tokyo bunu hissedecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Japonya Başbakanı Fumio Kishida hükümetinin "düşmanca ve dar görüşlü politikaları" nedeniyle en düşük seviyeye indiği vurgulandı.

Japonya, Ukrayna konusunda Batı ile birlikte hareket ederek Rusya'nın tepkisini çekti. Tokyo'nun Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamasının ardından, Rusya Japonya ile barış anlaşması görüşmelerini durdurdu.

Moskova ayrıca, Güney Kuril Adaları'nda ortak ekonomik faaliyetler için Tokyo ile yürütülen müzakerelerden çekildi ve Japonya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ndeki ortaklık statüsünün uzatılmasını engelledi.

20. yüzyılın ortalarından bu yana, Moskova ve Tokyo bir barış anlaşması üzerinde müzakereler yürütüyor. İki ülke, Kuril Adaları'nın egemenliği konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Bu adalar, Hokkaido'nun kuzeyi ile Kamçatka Yarımadası arasında, Pasifik Okyanusu'ndaki Ohotsk Denizi'nde yer alıyor. Adalar, Rusya'da Güney Kuril Adaları, Japonya'da ise Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor.