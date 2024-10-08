Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderebilir

Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderebileceği iddia edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, parlamentodaki açıklamasında, iki ülke arasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" doğrultusunda Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker konuşlandırabileceğini ifade etti.

Kim, "Rusya ve Kuzey Kore askeri ittifaka benzer karşılıklı bir anlaşma imzaladıkları için böyle bir konuşlandırma olasılığı oldukça yüksek." diye konuştu.

Kim ayrıca Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna'nın füze saldırısında 6 Kuzey Koreli askerin öldüğü yönündeki haberin de doğru olma ihtimali bulunduğunu kaydetti.