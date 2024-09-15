İran'dan Irak'ın dev projesi "Kalkınma Yolu'' ile ilgili açıklama

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak'ın dev projesi "Kalkınma Yolu'' ile ilgili açıklamada bulundu.

Al Sadık, ''Kalkınma Yolu Projesi'ne katılım daveti için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz. Bölge ülkeleri arasında ekonominin ve ticaretin büyümesine ve refahına katkıda bulunabilecek her türlü projeyi memnuniyetle karşılıyoruz.'' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Irak ziyatetine atıfta bulunan Büyükelçi Al Sadık, '' Sayın Cumhurbaşkanı, bölge ülkelerinin demiryolu ve karayolu hatlarının birbirine bağlanmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, İslam ülkeleri arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.'' diye konuştu.

Al Sadık ayrıca, ''İran ve Irak, Şelemçe-Basra demiryolu projesinin uygulanmasının hızlandırılması gerektiği konusunda anlaştı.'' ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımlarının tamamlandığını bildirmişti.

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Irak Ulaştırma Bakanlığı Nisan 2010'da, Fars Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanından yararlanmak için Faw'dan Suriye ve Türkiye'ye bir demir yolu inşaatı için yatırım tekliflerini kabul ettiğini açıklamıştır. Ayrıca 2014 Mart ayında Irak, bu amaçla Dünya Bankası ile bir anlaşma imzalamıştır. 2015 yılında Pakistan'ın Gwadar Limanının Çin tarafından geliştirilip kiralanmasıyla Irak'ın jeopolitik önemi artmıştır. Çünkü Gwadar’a ulaşan Çin malları, Süveyş Kanalı'ndan geçerek deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak yerine çok daha düşük maliyetle kısa sürede Avrupa'ya varacaktır.