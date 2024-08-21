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21 Ağu 2024 14:34

Blinken ile Katar Emiri Gazze'yi görüştü

Blinken ile Katar Emiri Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.

Doha'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.

Katar Emirlik Divanı açıklamasına göre, taraflar iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri ile Blinken Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk konusunu değerlendirdi.

Blinken daha önce Tel Aviv'de Herzog ve Netanyahu, Mısır'da ise Sisi ile görüşmüştü.

Ateşkes görüşmelerinde 'iyi bir noktada' olduklarını ileri süren Blinken, "En iyi belki de son şansımız" demişti.

News ID 1919522

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