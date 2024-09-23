Suriye'den maden kazası için İran’a başsağlığı mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığından, İran'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleri belirtilen açıklamada, "Dost İran halkı bu trajediyi atlatacak, üretim ve ekonomik kalkınma sürecinde tüm boyutlarda elde ettiği başarıları, devam ettirecektir." ifadesi kullanıldı.

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde Cumartesi akşamı bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Metan gazı patlaması sonucu gerçekleşen kazada şu ana kadar 38 işçi hayatını kaybeti.