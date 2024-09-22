Irakçi'nin New York temasları sürüyor

79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed al- Badivi ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Irakçi New York temaslarının devamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştü.

Irakçi ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile bir araya geldi.

Bunun yanı sıra New York'ta Dışişleri Bakanı Irakçi ile Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen arasında görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 79'uncu BM Genel Kurul Oturumuna katılmak üzere 20 Eylül'de New York'a gitmişti.