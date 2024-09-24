Pezeşkiyan, Guterres ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürüyor.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Pezeşkiyan’ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığım görüşmede, BM’nin işgalci rejimin suçlarına karşı eylemsizliğinin anlamsız olduğunu söyledim. Çatışmanın tüm Ortadoğu'ya yayılmasından duyduğum derin endişeyi dile getirdim. Ayrıca Gazze'de 200 BM askerinin Siyonistler tarafından katledildiğini öğrendim.

Başta Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın Gazze'de 41 bin masum insanın ölümü karşısında sessiz kalması anlaşılmaz bir durum. İslam dünyası, Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönüştürülmesine izin vermeyecektir."