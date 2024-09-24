Pezeşkiyan, New York temaslarına devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürüyor.

Pezeşkiyan'ın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu bugün başladı.

79. BM Genel Kurulu'nda İran'ı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan temsil ediyor.

Pezeşkiyan, BM Genel Kuruluna 25 Eylül Çarşamba günü İran saati ile 00.30'da ilk kez hitap edecek.